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Motorine peş peşe indirimler benzin de fiyat aynı! Litresi ne kadar oldu?

Motorine peş peşe indirimler benzin de fiyat aynı! Litresi ne kadar oldu?

Araç sahiplerine iyi haber! Motorine bu gece gelen indirimin ardından bir indirim daha geliyor. Benzin fiyatında ise değişiklik yok.İşte güncel fiyatlar...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.

Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapılırken fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.

3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.11 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.

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