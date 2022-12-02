Motorine büyük zam geliyor! Üç indirimi geri alacak zam bu gece pompaya yansıyacak

Motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta 3 kez peş peşe indirim gelmişti. Ancak bu gece yarısı motorine kallavi zam geliyor... İşte 2 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine geçen hafta 3 kez indirim gelmiş ve araç sahipleri sevinmişti. Ancak motorine bu gece o üç indirimi neredeyse geri alacak zam geliyor...

Motorine bu geçe 1 lira 16 kuruş zam

3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,50 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.