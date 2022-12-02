Motorine büyük zam geliyor! Üç indirimi geri alacak zam bu gece pompaya yansıyacak

Motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta 3 kez peş peşe indirim gelmişti. Ancak bu gece yarısı motorine kallavi zam geliyor... İşte 2 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları...Abone ol
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine geçen hafta 3 kez indirim gelmiş ve araç sahipleri sevinmişti. Ancak motorine bu gece o üç indirimi neredeyse geri alacak zam geliyor...
Motorine bu geçe 1 lira 16 kuruş zam
3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,50 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.