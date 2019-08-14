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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İnsansız hava araçları görev icra etmeye başladı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İnsansız hava araçları görev icra etmeye başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, bölgede insansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başladığını belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1. ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.  2. Bölgede insansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır." denildi.

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