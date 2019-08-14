Turgut Özal'ın berberi Ramazan Atila'dan şaşırtan açıklamalar

Yeteneği ve farklı kesim tarzıyla kısa sürede Ankara'nın en ünlü berberlerinden olan Atila, o dönem siyasetçi, iş adamı ve sanatçıların uğrak yeri olan Büyük Ankara Oteli'nin berber salonunu işletti. Yaklaşık 20 yıl Turgut Özal'ın berberliğini yapan Atila, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Yıldırım Akbulut, Sakıp Sabancı, Kadir İnanır ve Cüneyt Arkın gibi pek çok siyasetçi, iş adamı ve sanatçıyı da tıraş etti.