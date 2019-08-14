Partizan kafilesi Malatya'da

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ikinci maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi. Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen Partizan takımı ve Sırp taraftarlar, otobüsle konaklayacakları otele geçti. Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, Sırbistan temsilcisi Partizan ile yarın saat 20.00'de Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.

Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic, bugün saat 19.30'da Yeni Malatya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve Sırp ekibi son idmanını ilk 15 dakikası basına açık şekilde yine burada saat 20.00'de gerçekleştirecek.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Deplasmandan dezavantajlı sonuçla dönen teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor'un turu geçebilmek için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor.

Müsabaka 3-1 Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanırsa, maç uzatmaya gidecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan'ı play-off turuna taşıyacak.