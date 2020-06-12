Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefon görüşmesinde; NATO ve başta Suriye ile Libya olmak üzere bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Akar-Stoltenberg görüşmesinde; NATO ve başta Suriye ile Libya olmak üzere, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.