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Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'da elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Çınar'a bağlı Sevindik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Evrim Aker (27), elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapıldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Geniş çapta inceleme başlatıldı
Evrim Aker'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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