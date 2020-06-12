HABER /  YEREL
ADV Olmak istediğin yerde İzmir'in kalbinde!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Esenyurt'ta küçük çocuk pencereden düştü

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Esenyurt'ta evinin penceresinde oyun oynayan bir çocuk dengesini kaybederek 2'nci kattaki evin penceresinden düştü. Belirtilene göre ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay, 16.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 752 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2. kattaki evinin penceresinde oyun oynayan Mısır uyruklu Mahmud A. dengesini kaybederek yere düştü. Komşularının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Bu sırada çocuğun düştüğünü öğrenip aşağı inen anne ise gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çorum'da insanları aslan endişesi sardı! Jandarmaya ihbarlar yağıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni Ayasofya açıklaması: Bu gündem değil başka sorunlarımız var
George Floyd'u öldüren polis 1 milyon dolardan fazla emekli ikramiyesi alacak
Sultanahmet tartışması muhalefeti birbirine düşürdü! İyi Parti'den CHP'ye tepki
Altun'dan 'sahte hesap' iddiasına tepki: Twitter Türk siyasetine yön vermeye çalışıyor
İlker Başbuğ iftira ve hakaret suçundan ifade verdi
İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! Erdoğan 14 Haziran'da açılışını yapacak
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'nin projesine taksicilerden tepki: Esnafımızın tansiyonu yükseldi
İnterpol enseledi Türkiye'ye teslim edildi
Bartın'da 5 yıl önce ölen ağabeyiyle kaderi aynı oldu yanına gömüldü
Antalya'da cankurtaranlara temaslı suni teneffüs yasağı getirildi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika Metin Topuz açıklaması
İstanbul su kesintileri 12 Haziran su hangi ilçelerde kesilecek?
Yorumlar