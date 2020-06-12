Esenyurt'ta küçük çocuk pencereden düştü

İSTANBUL Esenyurt'ta evinin penceresinde oyun oynayan bir çocuk dengesini kaybederek 2'nci kattaki evin penceresinden düştü. Belirtilene göre ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Olay, 16.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 752 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2. kattaki evinin penceresinde oyun oynayan Mısır uyruklu Mahmud A. dengesini kaybederek yere düştü. Komşularının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Bu sırada çocuğun düştüğünü öğrenip aşağı inen anne ise gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.