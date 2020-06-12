İran, Güney Kore'deki 9 milyar doları istiyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin Merkez Bankası'na ait kaynakların gıda maddeleri ve ilaçların alımı için kullanılmasına izin verilmemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Abone ol

İran'da gündem, Güney Kore'de kalan yaklaşık 9 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Asya ülkesinde bloke edilen İran parasının iade edilmesi için Merkez Bankası'na uluslararası kurumlar nezdinde girişimlerde bulunma talimatı verdi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile telefonda görüşen Ruhani, ABD yaptırımlarına uyarak İran parasını bloke eden Güney Kore yönetimini eleştirdi.

Seul'e tepki: Kabul edilemez

Ruhani, İran'a ait paranın iade edilmesi için Merkez Bankası'na, Dışişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde konuyu uluslararası kurumlara taşıması ve mali kurumlar üzerinden hukuki girişimlerde bulunması talimatı verdi. Ruhani, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Güney Kore'nin, İran Merkez Bankası'na ait kaynakların temel gıda maddeleri ve ilaçların alımı için kullanılmasına izin vermemesi kesinlikle kabul edilemez. Güney Kore hükümetinin en kısa sürede bu kısıtlamaları ortadan kaldırmasını bekliyoruz."

"Güney Kore sözünde durmadı"

İran-Güney Kore Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Tenhayi de İran'ın Seul yönetimi tarafından bloke edilen parasının 6,5 milyar ile 9 milyar dolar arasında olduğu ifade etti. Tenhayi, Güney Kore'nin bu paradan 50 milyon doları serbest bırakma sözü verdiğini ancak bunu yerine getirmediğini ileri sürdü.

Yaptırımlarla karşı karşıya kalan iran ekonomisi zorda

Washington yönetimi, 7 Ağustos 2018'de İran'ın finans sektörüne yönelik tek taraflı yaptırım uygulamaya başlamıştı. Daha sonra İran Merkez Bankası'nın da yaptırım kapsamına alınması nedeniyle Tahran yönetimi, uluslararası ticarette sorunlarla karşılaşıyor.

Güney Kore, ABD'nin Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'dan petrol ithalatını sonlandırmıştı. ABD'nin Kasım 2018'de devreye soktuğu İran petrol sektörüne yönelik yaptırımların öncesinde Güney Kore, İran'dan günlük yaklaşık 200 bin varil petrol ithal ediyordu.