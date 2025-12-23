BIST 11.322
Milli basketbolcu Alperen Şengün, "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 52'ncisi düzenlenen "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.

Anadolu Ajansının da aralarında bulunduğu Balkan ülkelerinin ulusal ajanslarının belirlediği "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülüne, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan Alperen Şengün de aday gösterildi.

Ödülü kazanan sporcu, 16 Şubat'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da törenle ilan edilecek.

Listede şu sporcular bulunuyor:

Alperen Şengün (Türkiye) - Basketbol

David Popovici (Romanya) - Yüzme

Distria Krasniqi (Kosova) - Judo

Emmanouil Karalis (Yunanistan) - Atletizm

Zrinka Ljutic (Hırvatistan) - Alp disiplini

Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol

Stefanos Douskos (Yunanistan) - Kürek

Giannis Antetokounmpo (Yunanistan) - Basketbol

Aleksandar Nikolov (Bulgaristan) - Voleybol

Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter

