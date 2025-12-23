BIST 11.298
Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Chobani Stadı'na hareket etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek Beşiktaş takımının taraftarları, Tüpraş Stadı önünde toplanarak otobüslerle Chobani Stadı'na hareket etti.

Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı 23 Aralık Salı saat 20:30'da başlayacak. Mücadele ATV ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

Coşkulu Beşiktaş taraftarları, Tüpraş Stadı önünde toplanarak otobüslerle Chobani Stadı'na hareket etti.

Fenerbahçe: Tarık, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Emirhan, Rashica, Demir, Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Abraham

