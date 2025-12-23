Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Chobani Stadı'na hareket etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek Beşiktaş takımının taraftarları, Tüpraş Stadı önünde toplanarak otobüslerle Chobani Stadı'na hareket etti.Abone ol
Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı 23 Aralık Salı saat 20:30'da başlayacak. Mücadele ATV ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Coşkulu Beşiktaş taraftarları, Tüpraş Stadı önünde toplanarak otobüslerle Chobani Stadı'na hareket etti.
Fenerbahçe: Tarık, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Emirhan, Rashica, Demir, Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Abraham