BIST 11.322
DOLAR 42,83
EURO 50,74
ALTIN 6.184,91
HABER /  DÜNYA

Alman ordusunun Noel eğlencesi istifayla sonuçlandı

Alman ordusunun Noel eğlencesi istifayla sonuçlandı

Almanya’nın Leipzig kenti yakınlarındaki Delitzsch Kara Kuvvetleri Astsubay Okulunda düzenlenen Noel etkinliğinde, Alman milli marşı Deutschlandlied’in (Almanya Şarkısı) ilk kıtasının çalınması nedeniyle okul komutanı Albay Andreas Schnebelt görevinden istifa etti.

Abone ol

11 Aralık’ta kışlada düzenlenen Noel etkinliğinde bir sivil DJ’in, 1000'den fazla davetlinin önünde Alman milli marşının ilk kıtasını (Almanya her şeyin üzerinde) çalması tepkiyle karşılandı.

Bunun üzerine istifa ettiğini açıklayan komutan Schnebelt, olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek marşın ilk kıtasının çalınmasının ve olay sonrası yapılan değerlendirmelerin Alman ordusunun yönetim kültürüyle bağdaşmadığını ifade etti.

Alman Kara Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, komutanın istifa talebinin kabul edildiği bildirildi.

Üç kıtalık Deutschlandlied'in ilk kıtası Almanya’da hukuken yasak olmasa da tarihsel nedenlerle resmi ve kamusal alanlarda kullanılmıyor.

1841 yılında August Heinrich Hoffmann von Fallersleben tarafından yazılan Deutschlandlied’in ilk kıtası, Nazi döneminde aşırı milliyetçi ve yayılmacı propaganda amacıyla kullanılmıştı.

Söz konusu kıta, Nazi döneminde aşırı milliyetçi ve yayılmacı ideolojinin bir parçası haline getirildiği için bugün toplumsal olarak kabul görmüyor.

Bu nedenle Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrasında milli marş olarak yalnızca "Birlik, adalet ve özgürlük" dizeleriyle başlayan üçüncü kıtayı resmen benimsedi. Devlet törenleri ve resmi etkinliklerde yalnızca bu kıta okunuyor.

Uzmanlar, marşın ilk kıtasının özellikle resmi kurumlarda çalınmasının, Nazi geçmişi nedeniyle hassasiyet yarattığı ve aşırı sağ çağrışımlara yol açtığını vurguluyor.

İlk kıtanın aşırı sağ propaganda amacıyla kullanılması ise hukuki yaptırımlara yol açabiliyor ve kamuoyunda sert tepkilere neden oluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti
Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu
Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu
Aşiret lideri oğlunu vurdu! Oğlunu ayaklarından yaralayan İskender Ertuş kimdir?
Aşiret lideri oğlunu vurdu! Oğlunu ayaklarından yaralayan İskender Ertuş kimdir?
7 gündür kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi bakın nerede bulundu
7 gündür kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi bakın nerede bulundu
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti heyetiyle görüşmesine ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti heyetiyle görüşmesine ilişkin açıklama
Dalgıç polisler buldu! Tuncay öğretmenden acı haber
Dalgıç polisler buldu! Tuncay öğretmenden acı haber
Faizsiz tasarruf finansman sisteminde değişiklik yapıldı organizasyon ücreti...
Faizsiz tasarruf finansman sisteminde değişiklik yapıldı organizasyon ücreti...
Call of Duty oyununun yapımcısı trafik kazasında öldü
Call of Duty oyununun yapımcısı trafik kazasında öldü
10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında ara karar açıklandı
10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında ara karar açıklandı
Mekke'de Türk kafilesi kabusu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Mekke'de Türk kafilesi kabusu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
15 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza! Tanıklar o an için bakın ne dedi
15 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza! Tanıklar o an için bakın ne dedi
ÜNLÜ Portföy'de üst düzey atama
ÜNLÜ Portföy'de üst düzey atama