BIST 11.314
DOLAR 42,83
EURO 50,72
ALTIN 6.175,66
HABER /  POLİTİKA

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi.

Abone ol

TBMM Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un makamında basın kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü.

Kabulün ardından açıklamalarda bulunan Sancar, Kurtulmuş ile samimi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

TBMM'de bir komisyon kurulmasının tarihi önemine değinen Sancar, "barış sürecinin Meclis zeminine taşınmasının çok önemli etki ve sonuçlarının olacağını" söyledi.

"Demokratik meşruiyet, katılım, şeffaflık ve güvence konularında Meclis çok önemli bir rol oynayacak" diyen Sancar, ortak raporun ocak ayının başlarında çıkmasını beklediklerini de dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştüklerini anımsatan Sancar, "Bir süreç yürüyor ve bu sürecin hukuksal güvencelere ihtiyacı var. Toplumsal desteğe ihtiyacı var ancak hukuksal güvenceler sadece bu süreçle sınırlı değil, bütün toplum için gerekli. Adil, eşit bir hukuk sistemi ve hukuk uygulaması toplumsal barışın bütün ülkede geçerli olması için önemli." diye konuştu.

DEM Parti'li Buldan ise siyasi iradenin ortak bir mutabakat sağlamış olmasının süreç açısından önemli olduğunu söyledi.

Parlamentonun "sürece sahip çıkmasının" kendileri için önemine işaret eden Buldan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Komisyon Başkanı olarak bu iradeye sahip çıkması ve yapıcı rolünden dolayı teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu
Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu
Aşiret lideri oğlunu vurdu! Oğlunu ayaklarından yaralayan İskender Ertuş kimdir?
Aşiret lideri oğlunu vurdu! Oğlunu ayaklarından yaralayan İskender Ertuş kimdir?
7 gündür kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi bakın nerede bulundu
7 gündür kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi bakın nerede bulundu
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti heyetiyle görüşmesine ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti heyetiyle görüşmesine ilişkin açıklama
Dalgıç polisler buldu! Tuncay öğretmenden acı haber
Dalgıç polisler buldu! Tuncay öğretmenden acı haber
Faizsiz tasarruf finansman sisteminde değişiklik yapıldı organizasyon ücreti...
Faizsiz tasarruf finansman sisteminde değişiklik yapıldı organizasyon ücreti...
Call of Duty oyununun yapımcısı trafik kazasında öldü
Call of Duty oyununun yapımcısı trafik kazasında öldü
10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında ara karar açıklandı
10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında ara karar açıklandı
Mekke'de Türk kafilesi kabusu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Mekke'de Türk kafilesi kabusu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
15 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza! Tanıklar o an için bakın ne dedi
15 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza! Tanıklar o an için bakın ne dedi
ÜNLÜ Portföy'de üst düzey atama
ÜNLÜ Portföy'de üst düzey atama
VakıfBank'a Asya Altyapı Yatırım Bankasından 300 milyon dolarlık kredi
VakıfBank'a Asya Altyapı Yatırım Bankasından 300 milyon dolarlık kredi