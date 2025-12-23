Asgari ücrette sürpriz toplantı! Kritik saat belli oldu, 2026 asgari ücreti belli oluyor

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti beklerken son dakika gelişmesi heyecanlandırdı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bugün saat 18:00'da toplanacak.2026 asgari ücret için gözler kritik toplantıda..2026 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kritik üçüncü toplantısı son anda belli oldu. 18 Aralık'ta ikinci toplantı yapılmış ardından üçüncü toplantı için tarih verilmemişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek.

Milyonlarca çalışanı doğrudan, tüm piyasayı ise dolaylı yoldan etkileyecek olan yeni asgari ücret için gözler üçüncü toplantıda.

Hepsi değişecek

Yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

Ne kadar olacak?

Farklı zam oranlarına göre muhtemel rakamlar şöyle:

%20 zam: 26.524 TL

%25 zam: 27.630 TL

%30 zam: 28.735 TL

%35 zam: 29.840 TL

%40 zam: 30.945 TL