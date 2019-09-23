MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu!

Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastaneden taburcu oldu. Bahçeli çıkışta bir açıklama yapmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmek üzere Başkent Hastanesi'ne gitti.

Bahçeli, hastane kapısında hazır bekletilen makam aracına binerek uzaklaştı. Bahçeli'nin birkaç gün evde istirahat edeceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Bakan Koca, ziyaret çıkışı basın mensuplara Bahçeli'nin sağlık durumuyla alakalı şunları söyledi:

Sayın Bahçeli'yi ziyaret ettik. Kendileri birazdan taburcu olacak, durumu iyi. Genel durumu son derece iyi. Tedavisine evde devam edecek.

MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin rutin kontrol için hastanede olduğunu, bilincinin açık, durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

"Şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın hastane önünde şu açıklamayı yaptı: Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Kendisinin tetkikleri yapıldı.

Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla ilgili hiçbir problemi yok. Şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır. İstirahat etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır.

Ateşinin yükseldiği açıklandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateşi yükseldiği için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Makamında rahatsızlandığı ortaya çıktı

Peş peşe yapılan açıklamalar sonrası ise Devlet Bahçeli'nin sabah saatlerinde partideki makamına gittiği saat 10.00 sıralarında da bir rahatsızlık hissedince Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıktı.