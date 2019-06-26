MHP Lideri Bahçeli'den grup toplantısında son dakika açıklamalar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçimden sonraki ilk grup toplantısında son dakika açıklamalar... "Biz mitil attık onların beti benzi attı" diyen Bahçeli, "HDP'nin zillet ittifakı içinde olması CHP adayına destek mesajı terörist başı tarafından kabul görmemiştir." ifadelerini kullandı.

"MHP hiçbir sözünü inkar etmemiştir, ne dediysek yaparız. Çizgimizde bir kırıklık görülmeyecektir." diye konuşan Bahçeli, "Cumhur ne diyorsa ona kulak verdik, onun yanında durduk, üzerimize düşeni kararlılıkla yaptık" ifadelerini kullandı.

Öcalan'ın mektubuyla ilgili de açıklama yapan Bahçeli, "HDP'nin zillet ittifakı içinde olması CHP adayına destek mesajı terörist başı tarafından kabul görmemiştir." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Mitil atacağız" sözleri

-MHP İstanbul'da doğrunun, dik duruşun, milli bekanın safında sağlam şekilde yerini almıştır. Malum çevreler mitilimizi duydukça militanlaştılar. Biz mitil attık onların beti benzi attı. MHP sözünü tuttu.

Öcalan'ın mektubu

-MHP ile teröristler arasında en ufak bağ kurmak iblisin oyununa gelmektir. Ya HDP ya Kandil bunların arasında fark yoktur. Yaşananlar PKK'nın çözülme sürecinde olduğunun işareti olarak değerlendirilmelidir. Terörist başının mektubuna onay verdiğimizi söylemek ahlaksız bir iftiradır. Bu mektuptan fayda uman namerttir. MHP'nin teröre bakışı nettir, değişmesi imkansızdır. Bizim söylediğimiz şudur; HDP Kandil'in siyasi aracısıdır. Ha HDP, ha Kandil bunların aralarında fark yoktur. HDP'nin zillet ittifakı içinde olması CHP adayına destek mesajı terörist başı tarafından kabul görmemiştir.

Akşener'e yüklendi

-CHP'nin uydusu haline gelen İP'in omurgası çökeli epey zaman olmuştur. İmralı'ya mitil attığımızı söyleyen hanımefendi acaba sen postu nereye serdin?

"Milli iradenin seçimi belli olmuştur"

-23 Haziran İstanbul seçimi yapılmış, milli iradenin seçimi belli olmuştur. Önümüzde seçimsiz geçecek 4 uzun yıl var. Türkiye seçim bahsini kapattı. Sandık şaibeden arındırılmış. Türkiye 23 Haziran'da dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

"İstanbul ehline teslim edilmemiştir"

-Tek adam iddiaları 23 Haziran'da emel sahipçilerini mahçup etmiş hepsini çuvallatmıştır. Bize göre İstanbul ehline teslim edilmemiştir. Seçilen başkanın ne yapıp yapmadığı kısa sürede belli olacaktır. İBB başkanını yakınen takip edeceğiz. Gerekli notları alacağız. Dileğimiz İstanbul'un iyi yönetilmesidir.

Pençe Harekatı

-Teröre karşı pençe harekatını yapan Türkiye sosyal medyadaki ahlaksız fitneleri ortadan kaldırmalıdır.

"İmamoğlu" sözleri

-CHP'li belediye başkanının teşekkür konuşması dikkatle izlenmelidir. CHP'li başkanın konuşması maksadını aşmıştır. Hamaset tuzağına kapılmış, gizli gündem hazırlığı içindedir. İstanbul Türk milletinindir yolunu şaşıranlar hak ettiklerini mutlaka bulacaklardır. İstanbul gözbebeğimizdir. PKK ve FETÖ'nün hükmü İstanbul'da sökmeyecektir.

"Ülke meselelerine odaklanamalıyız"

-Cumhur İttifakı geleceğe ve önüne bakmalıdır. Ülke meselelerine odaklanamalıyız. Sorumluluklarımız fazla, görevimiz ağırdır. Büyüyen ve büyük bir Türkiye özlemi gerçekleşmelidir. Geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Devleti devlet yapan adalet, hukukun üstünlüğü prensibidir.

S-400 meselesi

-ABD'nin S-400 üzerinden bizi tehdit etmesi ülke olma vasfımıza hakarettir. S-400 meselesi artık bir savunma konusundan fazladır. Bu artık bir varoluş meselesine dönüşmüştür. ABD açıkça devletten taviz istemektedir. Tehditlerin bizim nezdimizde hiçbir geçerliliği yoktur. Türkiye teslim olmamalı, taviz vermemelidir. S-400'ü almak vazgeçilmez öneme sahiptir. ABD kontrolsüzdür, duyarsızdır, saygısızdır. Gelişmelerin çok şeye gebe olduğunu görmek lazımdır.

"Çipras meydan okumayı bırakmalı tarih okumalıdır"

-Sabrımız taşma noktasındadır. Yunanistan ateşle oynamaktadır. Yunan hükümeti bilmeli ki önümüzü kesecek korsan henüz doğmadı. Denize dökülen dedelerinden ders almalı. Çipras meydan okumayı bırakmalı tarih okumalıdır.