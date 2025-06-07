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MHP-DEM Parti görüşmesine damga vuran an: Demli çay içmiyorum desem...

MHP-DEM Parti görüşmesine damga vuran an: Demli çay içmiyorum desem...

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşmalar yapılıyor. Bu kapsamda ilk ziyaret MHP ile DEM Parti arasında oldu. Dikkat çeken ziyarete 'Demli çay' şakası damga vurdu. Sonrasında ise AK Parti ve MHP heyetleri bayram dolayısıyla bir araya geldi.

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Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşanıyor. İlk olarak sabah saatlerinde DEM Parti heyeti, MHP'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Basına açık gerçekleşen ziyarette 'terörsüz Türkiye' sürecine değinen MHP, "Süreç güzel sonuçlar doğuracaktır. Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacaktır" açıklamasında bulundu.

DEM heyeti ise "Sürece ve barışa sahip çıkmak gerekli" mesajı verdi.

MHP-DEM Parti görüşmesine damga vuran an: Demli çay içmiyorum desem... - Resim: 0

'DEMLİ ÇAY' ŞAKASI DAMGA VURDU

DEM Parti-MHP bayramlaşmasında 'demli çay' şakası damga vurdu. Dem Parti'den gelen çay, kahve ikramına MHP'li Sadir Durmaz "Ben açık olanı rica etsem. Demli çay içmiyorum desem, yanlış anlaşılacak." diyerek yanıt verdi.

MHP-DEM Parti görüşmesine damga vuran an: Demli çay içmiyorum desem... - Resim: 1

O anlarda iki heyetteki isimlerin de güldüğü görüldü.

AK PARTİ VE MHP DE BAYRAMLAŞTI

Sonrasında ise AK Parti ve MHP heyetleri bayram dolayısıyla bir araya geldi. MHP heyeti "Darbe anayasasından hep birlikte kurtulmamız gerekiyor" mesajını verdi.

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