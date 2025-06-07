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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı kurbanlar kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı kurbanlar kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na 2 kurban vekaleti vermişti. Erdoğan'ın 27.500 TL ödediği küçükbaşlar Konya'da kesildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla vekaleti alınan kurbanlar, vakfın il yönetim kurulu üyelerinden Muammer Altınışık ve beraberindekiler tarafından tekbirler ve dualar eşliğinde kesildi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DA İKİ KURBANI VAR"

TDV Satınalma Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, yurt içi kurban kesim faaliyeti için Konya'daki entegre tesiste vekaletlerini veren vatandaşların kurbanlarını kestiklerini ifade etti.

Eşer, "Vekaletler arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da iki kurbanı var. Onlar da burada kesiliyor" şeklinde konuştu.

27.500 TL ÖDEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptığı 2 küçükbaş kurban bağışı için 27.500 TL ödemişti. 

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