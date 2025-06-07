İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 24 şüpheli "etkin pişmanlık" ifadesi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 230 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, tutuklanan 114 kişiden 24'ü "etkin pişmanlık" kapsamında ifade vermelerinin ardından tahliye edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde beyanda bulundu.

HTS kayıtları, MASAK raporları ve 20'yi aşkın tanık ifadelerinin yanı sıra İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliğince rapor düzenlenmesi üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.

İlk operasyon 19 Mart'ta 100 şüpheliye yönelik yapıldı

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis Üyeliğinin yanı sıra İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla 19 Mart'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 100 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

İmamoğlu ile gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne, MASAK raporları uyarınca başsavcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği el konulması kararı verdi.

Evinde 40 milyon lirayla yakalanan şüpheli

Değeri 50 milyon lira olan üç villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devrettiği iddiasıyla gündeme gelen şüpheli Ali Nuhoğlu evinde 40 milyon lirayla yakalanırken, kendini Murat Ongun'un danışmanı olarak tanıtan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın ise operasyondan iki hafta önce İpsala Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi.

Soruşturmada alınan tanık beyanına göre, şüpheliler Ertan Yıldız ile Süleyman Atik'in, Capacity AVM'nin sahiplerinden "AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı" aldırma tehdidiyle 5 milyon avro rüşvet istedikleri, parayı alamamaları üzerine belediye tarafından AVM'ye 197 milyon lira ceza kesildiği öne sürüldü.

Sulh ceza hakimliği, MASAK raporları doğrultusunda savcılığın talebi üzerine Murat Ongun'un malvarlığına da el konulması kararı verirken, Capacity AVM'nin sahiplerinden rüşvet isteyenler arasında olduğu belirtilen Ertan Yıldız, bir süre firari şüpheli olarak arandıktan sonra yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerine 20 Mart'ta başlandı.

Ekrem İmamoğlu, 21 Mart'ta emniyette alınan ifadesinde birçok soruya, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" cevabını verdi.

Murat Ongun ise emniyette, tanık ifadelerindeki suçlamalara ilişkin soruları, "Tanığın ismi bana bildirilmediği için hangi husumetle yapılmış bir iftira olduğunu söyleyemiyorum." şeklinde yanıtladı.

Emniyetteki işlemleri 22 Mart'ta tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Aynı gün İBB şirketlerinden Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in de gözaltına alınmasıyla yakalanan şüpheli sayısı 87'ye yükseldi.

Şüphelilerin ifadeleri 30 cumhuriyet savcısı tarafından alınırken, saatler süren ifade işlemleri sırasında çok sayıda siyasi, İmamoğlu ve beraberindekilere destek için adliyeye geldi.

- İmamoğlu'nun tutuklanması

Savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade veren İmamoğlu, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece "suç örgütü kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aynı gün sabah saat 06.00 sıralarında İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu başladı.

Savcılık, İmamoğlu ile 89 şüpheliyi "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" gibi suçlardan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, "Ekrem İmamoğlu elebaşılığında, yöneticiliğini Murat Ongun'un yaptığı yapının, Medya AŞ ve Kültür AŞ'deki birçok ihaleye fesat karıştırdığı, hayali ihalelerle kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirdiği" yönünde tespite yer verildi.

Yazıda, "Yapılan soruşturma kapsamında başta alınan tanık beyanları, MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme raporu neticesinde şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerini örgütlü bir şekilde işledikleri tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Savcılığın sevk yazısında, çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı İmamoğlu'nun örgüt içerisinde tartışılmaz ve karşı konulmaz tek söz sahibi olmakla birlikte, örgüt lideri ve yöneticisi tarafından verilen talimatların diğer örgüt yöneticilerinin altında yer alan örgüt üyeleri eliyle gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli tutuklanırken, 41 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararında, şüpheli İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri, İBB Başkanı olduktan sonra büyükşehir belediyesinin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedildi.

Kararda, "Şüphelilerin birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden 'ihaleye fesat karıştırmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek', 'rüşvet' ve 'irtikap' eylemlerini örgütlü bir şekilde işledikleri" tespitine yer verildi.

Tutuklanan şüphelilerden Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine, Furkan Remzi Ceylan'ın da İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine 25 Mart'ta el konuldu.

İBB Meclisi, 26 Mart'ta İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, İBB Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan'ı seçti.

CHP Milletvekilleri Karabat ile Özer hakkında soruşturma dosyası

CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer hakkındaki soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer hakkında ayrıca 27 Mart'ta, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "sahte tanık" arandığına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.

Soruşturmada, BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi, 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, Panoffect Medya Anonim Şirketi, Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Sim Medya Anonim Şirketi, Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Vesa Events Organizasyon Ticaret Limited Şirketi adlı 12 şirkete el konuldu.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüphelilerden reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, 6 Nisan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandıktan sonra tutuklandı.

Aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, Asoy İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu, 101 şüpheliye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 11 Nisan'da kayyum atandı. Yine zanlılara ait 28 şirkete denetim kayyumu atandı.

Kayyum atanan şirketler şunlar:

"İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, İstcon İnşaat Yatırım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Karpuz Danışmanlık Limited Şirketi, Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık Anonim Şirketi, Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık Anonim Şirketi, Karsal Örme Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Asır Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Asak Araç Kiralama Anonim Şirketi, Asoy İnşaat Anonim Şirketi, Mufa İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, Sulkar İnşaat Yatırım Sanayi Anonim Şirketi, Erta İnşaatçılık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi, 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, Panoffect Medya Anonim Şirketi, Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi."

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'tan "etkin pişmanlık" ifadesi

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle 18 Nisan'da tahliye edildi.

İBB yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklandı.

İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarında kameraların bantlandığı ortaya çıktı

Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, görüşme yapacağı alanı gören kameraları korumalarının bantlayarak kapattığı görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

Gözaltına alınan o dönemki otel müdürü Sinan U. ile güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora O, ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kameraları kapatılan otelde İmamoğlu ile görüşen tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa verdiği ifadede, reklam ihalelerinden kazanılan paraların paylaşımıyla ilgili şunları söyledi:

"Paraya ihtiyaç olduğunda İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Hüseyin Köksal'ı arıyordu. Bunun üzerine çelik kasada muhafaza edilen döviz cinsi paralar nakit olarak valizlerle Yılmaz'a götürülüyordu. Hüseyin Köksal'ın talimatı üzerine 5-6 defa da Yılmaz'a valizlerle bizzat ben para götürüp teslim ettim. Bu süre içerisinde Zafer Keleş de Hüseyin Köksal'ın ofisine birçok kez yüklü miktarda para getirdi. Birçoğunda farklı arabayla gelmişti. Her seferinde yaklaşık 8-10 valiz para getirilmekteydi. Zafer Keleş'in getirdiği paraları Fatih Keleş gönderiyordu. Fatih Keleş, Spor AŞ'nin genel müdürüdür. Spor AŞ'den Hüseyin Köksal'ın ofisine gelen paralar da lazım oldukça İmamoğlu İnşaat'a götürülüyordu."

53 şüpheliye yönelik ikinci operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Nisan'da 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verdi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda zanlılardan 52'si yakalandı. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 34'ü adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Soruşturmada, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu tutuklanan, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy ise hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan isimler arasında yer aldı.

Bu arada, İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'teki hesabına, "suç işlemeye tahrik" suçunun ihlali ile suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Soruşturmadaki üçüncü operasyonda 22 şüpheli daha gözaltına alındı

Soruşturmada, 20 Mayıs'ta Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla aralarında İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Hakimlik, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu da 20 Mayıs'ta İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in evine düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ ihalelerinde usulsüzlük iddiaları

Başsavcılık, 22 Mayıs'ta 7 şüphelinin daha gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıkladı.

Bu açıklamada, "Başsavcılığımızca yürütülmekte olan Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütüne karşı devam eden soruşturmada, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ kapsamında yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine 7 şahıs hakkında 22 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmiş olup, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ve savcılığımızda ifadeleri alınan şahıslar, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet suçları' açısından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Soruşturmanın dördüncü operasyonu

Bir sonraki operasyon 23 Mayıs'ta İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığına yapıldı.

Bu kez KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Arif Gürkan Alpay, Ali Kurt, Ziya Gökmen Togay, Seyfullah Demirel, Ceyhun Avşar ve Yavuz Saltık'ın aralarında bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, İmamoğlu'nun kayıp olan cep telefonunu Özgüner'e verdiği iddia edilen ve sorgusunda önce telefonu hatırlamadığını, sonra İmamoğlu'nun kartvizitinde yer alan bir telefon numarası olarak bildiğini savunan Kadriye Kasapoğlu da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Eski CHP Milletvekili Erdoğdu ve Ağaç AŞ Genel Müdürü Sukas beşinci operasyonda gözaltına alındı

İSTAÇ'ta rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler bulunan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, iş yapan kişi ve firmalardan para ve araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlenen Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edilen Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik hakkında, 31 Mayıs'ta gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçlerince yakalanan bu kişiler, 3 Haziran'da nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren 24 şüpheli tahliye oldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları Ali Nuhoğlu, Ahmet Çiçek, Seyfi Beyaz, Eyüp Subaşı, Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu, Mustafa Başar Arıoğlu ile muhasebe müdürü Murat Bıyık, çalışanlar Güngör Gürman, Altan Gözcü, şüpheli Hüseyin Köksal'ın eski şoförü Servet Yıldırım ile Süleyman Atik, Kabil Taşçı, Güngör Gürman, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Kadir Gümüş'ün aralarında olduğu 24 şüpheli, "etkin pişmanlık" kapsamında ifade verdi.

Söz konusu şüpheliler, sulh ceza hakimliğinin "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" yönünde adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Bu arada, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas da ifade vermesinin ardından 18 Nisan'da tahliye edilmişti.

Tahliye edilen bazı şüphelilerin ifadeleri

Ali Nuhoğlu ifadesinde, Güllüce Tarım ile 2 villanın İmamoğlu İnşaat'a devir süreciyle ilgili, "2021 yılında hatırladığım kadarıyla bu villaların alınması hususunda yardımcı olmam için Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Tuncay Yılmaz beni aradı. Bana, 'Biz burayı Ekrem İmamoğlu'na almak istiyoruz şu anda nakit durumumuz buna uygun değil. Kendi gayrimenkullerimizi sattıktan sonrasında sizden bu villaları almış olduğunuz şirketi devralacağız' dedi. Ben Tuncay Yılmaz'a şirketimin durumunun iyi olmadığını bunu şu aşamada satın alamayacağımı söyledim. Yılmaz bana İSKİ'de olan alacaklarımdan ödeme çıkartılacağını bu suretle satın alabileceğimi söyledi." dedi.

İhale süreçleriyle ilgili ifadesinde bilgiler paylaşan Ahmet Çiçek, "Bu yıllarda (2019'dan itibaren) Murat Ongun'la fiyatları belirleme noktasında Eyüp Subaşı yetkiliydi. Tüm reklam mecralarının fiyat listesini hazırlayarak Murat Ongun'a verdi. Ongun da bu şekilde diğer firmalara 'Bu işi sen şu kadar fiyata yapacaksın.' diye duyurdu. Bu şekilde usulsüz iş alımları ve ihale süreçleri başladı." diye konuştu.

Şüpheli Seyfi Beyaz ise ifadesinde, "İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra sürekli para istenmesi dolayısıyla o bölgede iş yapmak istemediğim için kardeşime, önceden anlaştığımız Yakuplu Meydanı civarındaki projeyi yapmak istemediğimi söyledim, bu işi Adem Soytekin'e devrettik. Buradan iki daire alacaktık ancak bunları da alamadık. İmamoğlu, Beylikdüzü, ardından İBB Başkanı olduktan sonra yaptığımız inşaat işlerinden dolayı sürekli bir şeyler istenmesi dolayısıyla çok rahatsız oldum." ifadelerini kullandı.