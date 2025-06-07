Ankara'da bayramlaşma mesaisi bugün

Siyasi partiler Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'da geleneksel bayramlaşma programlarını bugün gerçekleştiriyor. CHP bu yıl da resmi bayramlaşma programı düzenlemezken, Gelecek, Saadet, Yeniden Refah ve İYİ Parti en yoğun ziyaret trafiğini yürütecek. AK Parti iki ayrı heyetle farklı partilere ziyarette bulunacak.

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Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara’da siyasi partiler arasında geleneksel bayramlaşma trafiği bugün başlayacak. Gelecek Partisi 18, Saadet Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 15 ve İYİ Parti 14 partiyle bayramlaşarak en yoğun programlara imza atacak. CHP, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da resmi bayramlaşma programı yapmama kararı aldı.

AK PARTİ’DEN ÇİFT YÖNLÜ PROGRAM

AK Parti, partilere iki ayrı heyetle ziyaretler düzenleyecek ve kendi genel merkezinde de konuklarını ağırlayacak. Belgin Uygur başkanlığındaki heyet misafirleri kabul ederken, Resul Kurt’un başında olduğu bir heyet HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Parti'yi; Kerem Ali Sürekli’nin başında olduğu diğer heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP’yi ziyaret edecek.

CHP’DEN RESMİ PROGRAM YOK

CHP, önceki bayramda olduğu gibi bu bayramda da siyasi partilerle bayramlaşma programı düzenlememe kararı aldı. Parti, ne diğer partileri ağırlayacak ne de ziyaretlerde bulunacak.

MHP, BAYRAMLAŞMA TRAFİĞİNİ ERKEN BAŞLATIYOR

MHP, ilk bayramlaşmayı sabah saat 09.00’da DSP ile yapacak. Zühal Topcu'nun başında olduğu heyet konuklarını kabul ederken, Sadir Durmaz liderliğindeki ekip diğer partilere ziyaret gerçekleştirecek. AK Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi MHP’yi ziyaret edecek partiler arasında yer alıyor.

DEM PARTİ ÇİFT TARAFLI BAYRAM DİPLOMASİSİNDE

DEM Parti de hem misafirlerini ağırlayacak hem de diğer partilere ziyaretlerde bulunacak. Mehmet Rüştü Tiryaki’nin başında olduğu heyet konukları kabul ederken, Cemile Turhallı Balsak başkanlığındaki ekip siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak. DEM Parti, gün boyunca MHP, Gelecek Partisi, Yeniden Refah, AK Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetlerini kabul edecek.

İYİ PARTİ 14 PARTİYLE BAYRAMLAŞACAK

İYİ Parti’nin bayram programı saat 09.15’te BBP heyetinin kabulüyle başlayacak. Cumali Durmuş’un heyeti konukları ağırlarken, Kadir Ulusoy başkanlığındaki diğer heyet siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak. Program kapsamında İYİ Parti, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, AK Parti ve 9 partiyle daha bayramlaşma gerçekleştirecek.