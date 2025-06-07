3 kene birden yapıştı! Acı haber geldi

Sivas'ın Zara ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

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Gölbaşı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Yavuz Vural'a 10 gün önce 3 kene yapıştı.

Vural, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağırlaşan Vural, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Vural, kurtarılamadı.