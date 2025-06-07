Rusya'nın en büyük düşmanı" 13 yıl sonra değişti

Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme mi yol açtı? Yapılan bir anket sonuçlarına göre 2024 yılı ile karşılaştırıldığında ABD'yi Rusya'da düşman olarak görenlerin oranında yarı yarıya azalma görüldü. Peki bu ciddi azalmanın sebebi ne?

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Yapılan bir anket, Rusya vatandaşlarının 13 yıl sonra ilk defa Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) ülkelerinin “en büyük düşmanı” olarak görmediğini ortaya koydu. ABD, bu sıralamada 4’üncü sıraya gerilerken ilk sırayı Avrupa’dan bir ülke aldı.

İLK SIRADAN 4’ÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Moscow Times haber sitesinin aktardığına göre, Levada Merkezi’nin yaptığı anketin sonuçları, perşembe günü kamuoyuna açıklandı. 2024 yılı ile karşılaştırıldığında, ABD’yi Rusya’ya düşmen ülke olarak görenlerin oranı neredeyse yarı yarıya azaldı. Buna göre, ABD’yi “en büyük düşman” olarak görenlerin oranı geçen sene yüzde 76 iken, bu oran bu sene yüzde 40’a geriledi.

Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi azaltma umudunu beraberinde getirdiği gözlemine yer verilen haberde, ABD’nin böylelikle “baş düşman” listesinde 13 yıl sonra ilk kez ilk sıradan 4’üncü sıraya gerilediği belirtildi.

YENİ “BAŞ DÜŞMAN” KİM?

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 55’i Almanya’nın, yüzde 49’u İngiltere’nin, yüzde 43’ü ise Ukrayna’nın en düşman ülke olduğu yönünde seçim yaptı.

Moscow Times’ın verdiği bilgilere göre, Rusya devlet basınında son aylarda yapılan haberlerde, ABD Başkanı Trump “Moskova ile diyaloğa açık pragmatik bir lider” olarak temsil ediliyor.

Öte yandan, anket katılımcılarına Rusya’nın “en yakın dostları ve müttefiklerinin” kim olduğu da soruldu. Yüzde 80 ile Belarus bu listenin en başında yer aldı. Onu yüzde 64 ile Çin, yüzde 36 ile Kazakistan, yüzde 32 ile Hindistan ve yüzde 30 ile Kuzey Kore izledi.

Bu soruda İran’ı seçenlerin oranı ise 2024 yılında yüzde 22 iken bu sene yüzde 11’e geriledi.

Levada, söz konusu anketi 22-28 Mayıs tarihleri arasında bin 613 yetişkin Rus’un katılımıyla gerçekleştirdi.