CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer'in acı günü

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in annesi Kadriye Gürer hayatını kaybetti. Gürer, acı haberi "Ana candır. Her ana gibi benim anacığım da bizler için özeldi ve ayrılacağımı hiç düşünmediğim bir değerdi. Gece yarısından sonra onu kaybettik" sözleriyle duyurdu.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sosyal medya hesabından annesi Kadriye Gürer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gürer, annesiyle fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"Ana candır. Her ana gibi benim anacığım da bizler için özeldi ve ayrılacağımı hiç düşünmediğim bir değerdi. Gece yarısından sonra onu kaybettik.

Boğazım düğümlendi. Yaşamımdan çok önemli bir değer bizi bırakıp gitti. Mekanın cennet olsun. Canım Anacığım. Sensizlik acısı yüreğimde."