BIST 9.487
DOLAR 39,24
EURO 44,71
ALTIN 4.177,02
HABER /  GÜNCEL

CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer'in acı günü

CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer'in acı günü

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in annesi Kadriye Gürer hayatını kaybetti. Gürer, acı haberi "Ana candır. Her ana gibi benim anacığım da bizler için özeldi ve ayrılacağımı hiç düşünmediğim bir değerdi. Gece yarısından sonra onu kaybettik" sözleriyle duyurdu.

Abone ol

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sosyal medya hesabından annesi Kadriye Gürer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gürer, annesiyle fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"Ana candır. Her ana gibi benim anacığım da bizler için özeldi ve ayrılacağımı hiç düşünmediğim bir değerdi. Gece yarısından sonra onu kaybettik.

Boğazım düğümlendi. Yaşamımdan çok önemli bir değer bizi bırakıp gitti. Mekanın cennet olsun. Canım Anacığım. Sensizlik acısı yüreğimde."

CHP
ÖNCEKİ HABERLER
Kalp hastalarına bayram uyarısı! Kurban eti tadımlık olsun
Kalp hastalarına bayram uyarısı! Kurban eti tadımlık olsun
Elon Musk'a kötü bir haber daha! Starlink kesildi
Elon Musk'a kötü bir haber daha! Starlink kesildi
3 kene birden yapıştı! Acı haber geldi
3 kene birden yapıştı! Acı haber geldi
Rusya'nın en büyük düşmanı" 13 yıl sonra değişti
Rusya'nın en büyük düşmanı" 13 yıl sonra değişti
Ankara'da bayramlaşma mesaisi bugün
Ankara'da bayramlaşma mesaisi bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı kurbanlar kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı kurbanlar kesildi
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 81 ildeki son durumu açıkladı
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 81 ildeki son durumu açıkladı
Bakan Yarlikaya korkunç raporu paylaştı! 'Sizce kaç olmalı?'
Bakan Yarlikaya korkunç raporu paylaştı! 'Sizce kaç olmalı?'
Milyonları etkileyen yeni düzenleme Temmuz'da başlıyor! Cezası 300 bin
Milyonları etkileyen yeni düzenleme Temmuz'da başlıyor! Cezası 300 bin
İlker Başbuğ’dan Hasan Akgün'e destek! Ben tanığım...
İlker Başbuğ’dan Hasan Akgün'e destek! Ben tanığım...
ABD Başkanı Trump'dan Fed'e faiz indirimi baskısı
ABD Başkanı Trump'dan Fed'e faiz indirimi baskısı
Et çekerken dehşeti yaşadı! Arkadaşları hemen ekiplere bildirdi
Et çekerken dehşeti yaşadı! Arkadaşları hemen ekiplere bildirdi