13 yaşındaki Burak nerede? Ailesi kayıp ihbarı yaptı, 96 kişilik ekip sahada
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 96 kişilik ekiple devam ediyor.Abone ol
Perşembe gününden beri kendisine ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor. Dün akşam saatlerinde sonlandırılan çalışmalar, bugün günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı.
Koçak'ı bulmak için devam eden çalışmalar 96 kişilik ekiple yapılıyor.
Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait iz arıyor.