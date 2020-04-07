MHK Başkanı Zekeriya Alp: İki hakemimiz pozitif

MHK Başkanı Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok." dedi.

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MHK Başkanı Zekeriya Alp, liglere verilen uzun arayı eğitimler ve antrenmanlar ile doğru kullanmayı hedeflediklerini, teknolojik olanaklar sayesinde hakemlerin ortamdan kopmasının engellendiğini söylerken Milliyet'e önemli açıklamalarda bulundu.

''8 bini aşkın mesaj yolladık''

Amaçlarının futbol başladığı zaman hakemleri de hazır tutmak olduğuna vurgu yaptı. Herkes gibi haftalardır kendini karantinaya alan Alp, aldıkları önlemleri, uyguladıkları yöntemleri ve geleceğe dair beklentilerini şöyle anlattı; "Önce sağlık diyoruz. MHK olarak on gün önce Türkiye’deki tüm hakemlere (8 bini aşkın) mesaj yolladık. Kurulumuzun bölge sorumluları, İl hakem kurulları ve bölgesel hakem kurulları üzerinden hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Zincirleme bir iletişim kurduk, çok güzel geri dönüşler aldık.

''İki hakemimizin pozitif sonuçları''

Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok. Biri İzmir, diğeri Zonguldak’ta. Kendileriyle telefonda da konuştum, durumlarının iyiye gittiğini öğrendim. Hakemlere talimatımız var, virüsle ilgili herhangi bir gelişme yaşayan olursa, bağlı bulundukları kurallardaki yöneticilerini bilgilendirecek ve bize ulaşacak. Böyle bir süreçte onların yanında olduklarımızı bilmeleri gerek. Görevimiz yalnız olmadıklarını hissettirmemiz.

"Karantina günlerinde antrenman yapmak kolay değil''

Çağatay Şahin’in başında bulunduğu bir ekibimiz var. Sağ olsunlar iyi çalışıyorlar. Karantina günlerinde antrenman yapmak, bedensel ve zihinsel olarak diri kalmak kolay değil. Hakemlere önerimiz kalabalık olmayan ortamlarda, park, spor sahası veya bahçede olabildiğince fiziksel dirençlerini yapacakları çalışmalarla korumaları yönünde. Bu imkana sahip olmayanlara ise evde egzersizlerini yapmalarını tavsiye ettik. Biliyoruz, zor günler geçiriyoruz. Ancak yaşamın normal seyrine dönmesiyle birlikte önce moral olarak hazır kalmalıyız. Futbol Federasyonu’nda bile artık evden çalışma dönemi başladı güvenlik ve sağlık açısından."