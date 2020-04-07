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İstanbul'da kaçak üretilen 11 bin filtreli maske ele geçirildi

İSTANBUL Arnavutköy'de iş yerine düzenlenen baskında ele geçirilen 11 bin koronavirüs maskesi, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bir iş yerinde izinsiz olarak üretilen maskelerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

11 bin filtreli maske

Teknik ve fiziki takibinin ardından söz konusu iş yerine düzenlenen baskında, 11 bin filtreli maske ele geçirildi. İş yeri sahibi K.K. hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. 

Ele geçirilen maskeler, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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