Dolar/TL'de corona etkisi! Yüksek seviyelerde hareket ediyor

Dolar/TL kuru, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,75 seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 7,31 TL civarında hareket ediyor.

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Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlere rağmen koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle düşüş yaşamaya devam ediyor.

Koronavirüs piyasalarda etkili

Analistler, koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Dolar/TL'de 6,70 direnç konumunda

Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu belirten uzmanlar, salgına ilişkin endişelerin devam ettiğini vurguladı ve teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,60'ın destek konumunda bulunduğunu belirtti.

6 Nisan altın fiyatları

Çeyrek altın: 521 Lira

Yarım altın: bin 41 Lira

Gram altın: 350,49 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira