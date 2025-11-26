MGK toplantısı Beştepe’de başladı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.30’da toplandı.Abone ol
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başladı.
2025 yılının son MGK toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama ile süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyonun faaliyetlerinin değerlendireceği belirtildi. Toplantı sonunda İletişim Başkanlığı tarafından bildiri yayımlanması bekleniyor.