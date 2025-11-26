BIST 10.915
DOLAR 42,45
EURO 49,18
ALTIN 5.679,89
HABER /  POLİTİKA

MGK toplantısı Beştepe’de başladı

MGK toplantısı Beştepe’de başladı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.30’da toplandı.

Abone ol

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başladı.

2025 yılının son MGK toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama ile süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyonun faaliyetlerinin değerlendireceği belirtildi. Toplantı sonunda İletişim Başkanlığı tarafından bildiri yayımlanması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze’de ölüm sayısı 100 bini aştı
Gazze’de ölüm sayısı 100 bini aştı
Cemil Tugay 'İzmir pırıl pırıl' dedi, sosyal medya çalkalandı
Cemil Tugay 'İzmir pırıl pırıl' dedi, sosyal medya çalkalandı
Eski takım arkadaşlarından Edin Visca’ya moral ziyaretleri
Eski takım arkadaşlarından Edin Visca’ya moral ziyaretleri
Binlerce mahkumu ilgilendiriyor! 11. yargı paketi Meclis'e sunuluyor
Binlerce mahkumu ilgilendiriyor! 11. yargı paketi Meclis'e sunuluyor
Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı
Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi ne kadar oldu?
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi ne kadar oldu?
AB Yüksek Temsilcisi, Ukrayna'daki savaşın durması için Rus ordusunun kısıtlanması gerektiğini belirtti
AB Yüksek Temsilcisi, Ukrayna'daki savaşın durması için Rus ordusunun kısıtlanması gerektiğini belirtti
Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere yanıt
Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere yanıt
Real Madrid'de kriz çıktı! Arda Güler de aralarında
Real Madrid'de kriz çıktı! Arda Güler de aralarında
SGK borçlanmaları için kritik günler: Yeni yılda yüzde 45'e çıkacak!
SGK borçlanmaları için kritik günler: Yeni yılda yüzde 45'e çıkacak!
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin açıklama
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin açıklama
Et ve Süt Kurumu'ndan ABB'nin ucuz et dağıtma talebine ret
Et ve Süt Kurumu'ndan ABB'nin ucuz et dağıtma talebine ret