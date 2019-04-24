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Metrobüste mastürbasyon skandalı! Sosyal medyadan tepki yağıyor

Metrobüste bir kadını taciz edip ardından da mastürbasyon yaptığı iddia edilen adamın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul'da Beylikdüzü yönüne doğru giden metrobüste yaşanan taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bir adamın, oturan bir kadını taciz ettiği ardından da üzerine mastürbasyon yaptığı öne sürüldü.

Yaşanan olay sonrası tacizci adamın görüntüleri, "Biz değil siz utanacaksınız" diyen ve tacize uğrayan kadın tarafından saniye saniye kaydedildi.. Taciz sonrası sosyal medyada #MetrobüsteTacizVar etiketi Trend Topic (TT) olurken, Ekşi Sözlük'te de "23 nisan 2019 metrobüste yaşanan taciz" konusu gündem oldu.

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