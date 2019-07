Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi

Bıçaklı ve motor kasklı saldırgan, Mesut Özil'e saldırmaya çalışırken Özil'in arabasına ivedilikle bindiği görünüyor. Öte yandan yıldız futbolcunun takım arkadaşı Sead Kolasinac, saldırganı uzaklaştırmaya çalışıyor.

Olay esnasında çevrede bulunan Azuka Alintah isimli görgü tanığı, "Tamamen delice ve tuhatfı. Arabası orada yolun ortasında duruyordu. Özil, bıçakla kovalanan herkes gibi korkudan neye uğradığını şaşırmıştı. Hayatını kurtarmak için kaçıyordu." diye konuştu.

Olayın soygun amaçlı gerçekleştiğinden şüpheleniliyor.

This is the craziest thing you'll see on Twitter this week. Mesut Ozil was attacked by a gang with knives so his teammate Sead Kolasinac fought them off with bare hands 😲😲 pic.twitter.com/caKDz9BAW1