Sakaryalı tavuk üreticileri destek bekliyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yağışlar nedeniyle binlerce tavuğu telef olan üreticiler devletten destek bekliyor. Son yağışlarda 20'ye yakın üretik çiftliğinde 500 bin tavuk telef olmuştu.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde aşırı yağış sonucu meydana gelen su baskınında binlerce tavuğu telef olan çiftlik sahipleri, yeniden üretime geçmek için destek bekliyor.

Türkiye'nin beyaz et ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sakarya ve Düzce bölgesinde, 17 Temmuz'da yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören 20'ye yakın üretim çiftliğinde yaklaşık 500 bin tavuk telef oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesinin destekleriyle bölgede çalışma yapan Kocaali Belediyesi ekipleri, topladıkları hayvanları açılan çukurlara gömerek imha ediyor.

Bölgede temizlik ve ilaçlama çalışmaları sürerken, çiftlik sahipleri yeniden üretime geçmek için yetkililerden destek bekliyor.

"Tesisler faaliyete geçmediği takdirde beyaz ette sıkıntı olacaktır"

Çiftliklerde incelemelerde bulunan Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin tamamında 500 bin hayvanın telef olduğunu bildirdi.

Afetin çok büyük olduğunu, büyük kayıp yaşadıklarını dile getiren Demiray, "Şu anda devletimiz, belediyemiz bizlere yardımcı oluyor. Kazı çalışmaları yapıp telef olan hayvanları imha ediyorlar. Şu anda temizleme ve ilaçlama işleri devam ediyor. Afet büyük olduğu için biraz işler yavaş ilerliyor. Tesisler bir an evvel faaliyete geçmediği takdirde beyaz ette de sıkıntı olacaktır. Çünkü 500 bin hayvan az değildir. Bir an evvel devletimiz ve entegre sahiplerinin bu işe çözüm bulmaları ve tekrar üretime geçmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çiftlik sahibi Hüseyin Ergül de üzgün olduklarını, bir an evvel üretime geçmek için devletten destek beklediklerini dile getirdi. Yaklaşık 27 bin hayvanın telef olduğunu aktaran Ergül, bütün ekipmanlarının kullanılamayacak durumda olduğunu söyledi.

Çiftlik sahibi Ali Sarıoğlu ise zararlarının çok büyük olduğunu belirterek, "Bunları kendi başımıza gidermemiz imkansız. Zararlarımızın bir an evvel giderilmesi ve bir an evvel üretime geçmemiz gerekiyor. Şu an maddi ve manevi çok zor durumdayız. Aldığımız krediler var. Devletin bu kredilerimizi ertelemesi, bizlerin ayağa kalkması için tekrar kredi vermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Canla başla çalışmaları sürdürüyoruz"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar da belediye olarak 4 gündür telef olmuş hayvanları açılan çukurlara gömerek, ilaçlama çalışması yaptıklarını kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesinin desteğiyle zarar gören tesislerin bir an evvel üretime geçip yeni döneme hazırlanmaları için üreticilere yardımcı olduklarını vurgulayan Acar, canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde 17 Temmuz'da yaşanan sel ve su baskınlarında mahsur kalan 40 kişi AFAD ekiplerince kurtarılmış, bazı ev ve iş yerlerini su basmış, tarım arazileri, bazı araçlar, yol altyapıları ve hayvancılıkla ilgili alanlar hasar görmüştü. Karasu ilçesinde fındık bahçelerine ulaşım sağlayan yollardaki 2 menfez ve 1 köprü de kullanılmaz hale gelmişti.

Kuvvetli sağanak nedeniyle Melenağzı mevkisinde Melen Çayı'nın debisinin yükselmesi sebebiyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Kocaali-Akçakoca kara yolu, ekiplerin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açılmıştı.