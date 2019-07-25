Bitlis'te PKK operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bugün kent merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda G.A., M.T.A., K.T., C.T., D.K., H.T., N.İ., H.O. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel içerikli kitap/dergi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.