HABER /  GALATASARAY

Galatasaray seçimini yapıyor

Galatasaray seçimini yapıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld bölgesinde sürdüren Galatasaray güç depoluyor. İtalyan kondisyoner Bartali oyunculara adeta nefes aldırmazken, kum üzerinde yaptırdığı antrenmanlarla adale sakatlıklarını minimum seviyeye indirmek istiyor.

3 kulvarda birden mücadele edecek olan sarı kırmızılı oyuncuların çift kale maçlardaki hırslı görüntüsü teknik direktör Fatih Terim'i son derece mutlu ederken deneyimli çalıştırıcı tek tek uyarılarda bulunuyor. Terim, özellikle yapılan top kayıplarında oyunu sık sık durdurarak uyarılarda bulunurken yaptığı konuşmalarda dikkat çektiği konu; oyuncularının sakin kalmaları ve pas oyununa ağırlık vermeleri.

28 Temmuz'da İstanbul'a dönecek sarı kırmızılı ekipte bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Jean Mikael Seri ve Okan Kocuk kadroya katılırken, orta saha ve forvet takviyesi için temaslar hızlandı. Diagne'nin gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, sarı kırmızılılar bu transferden zarar etmek  istemiyor. Monaco'nun dünyaca ünlü golcüsü Falcao ile temas kurarak transferi için büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncunun yıllık maliyetinide göz önünde bulundurarak temkinli davranıyor. Kolombiyalı oyuncunun tecrübesi ile Şampiyonlar Ligi'nde de büyük katkı sağlayacağı düşünülürken sponsor desteği ile bu transferin bitirilmesi planlanıyor.

Öte yandan takımda kanat bölgesine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılırken gündemdeki isimler Deniz Türüç ve Emre Mor. Her iki oyuncu içinde bekleyişe geçen sarı kırmızılılar transferi lig başlamadan önce noktalamak niyetinde...

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Eskişehirspor’dan Necati Ateş’e 11 milyon liralık çalım
Eskişehirspor’dan Necati Ateş’e 11 milyon liralık çalım
Merkez Bankası'nın faiz kararı ekonomiyi nasıl etkileyecek? İş dünyasından ilk tepkiler
Merkez Bankası'nın faiz kararı ekonomiyi nasıl etkileyecek? İş dünyasından ilk tepkiler
Fatih Terim Onyekuru'nun yolunu dört gözle bekliyor
Fatih Terim Onyekuru'nun yolunu dört gözle bekliyor
Faiz indirimi sonrası konut kredisi faiz oranlarında son durum
Faiz indirimi sonrası konut kredisi faiz oranlarında son durum
Bakan Akar ile komutanlar Fırat'ın doğusuna olası harekatı görüştü
Bakan Akar ile komutanlar Fırat'ın doğusuna olası harekatı görüştü
Lozan anlaşması kavgası twitteri yıktı! Burhan Kuzu gitse ceketini de kaptırırdı
Lozan anlaşması kavgası twitteri yıktı! Burhan Kuzu gitse ceketini de kaptırırdı
ÖNCEKİ HABERLER
2 ilçenin korkulu rüyası olmuşlardı! Akıbetleri belli oldu
2 ilçenin korkulu rüyası olmuşlardı! Akıbetleri belli oldu
Akdeniz'de Libya açıklarında gemi kazası! 116 göçmen kayıp!
Akdeniz'de Libya açıklarında gemi kazası! 116 göçmen kayıp!
'Hayalet Şehir'de 45 yıl sonra envanter çalışmaları başladı
'Hayalet Şehir'de 45 yıl sonra envanter çalışmaları başladı
Çin’de 118 çocuk evlat edinen kadına 20 yıl hapis cezası
Çin’de 118 çocuk evlat edinen kadına 20 yıl hapis cezası
Bodrum'da SPA işletmecisi çalıştığı otelin 3 yöneticisi vurdu
Bodrum'da SPA işletmecisi çalıştığı otelin 3 yöneticisi vurdu
Lise nakil işlemleri 11. sınıf 2019 nasıl yapılır?
Lise nakil işlemleri 11. sınıf 2019 nasıl yapılır?
Yorumlar