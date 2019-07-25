Galatasaray seçimini yapıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld bölgesinde sürdüren Galatasaray güç depoluyor. İtalyan kondisyoner Bartali oyunculara adeta nefes aldırmazken, kum üzerinde yaptırdığı antrenmanlarla adale sakatlıklarını minimum seviyeye indirmek istiyor.

3 kulvarda birden mücadele edecek olan sarı kırmızılı oyuncuların çift kale maçlardaki hırslı görüntüsü teknik direktör Fatih Terim'i son derece mutlu ederken deneyimli çalıştırıcı tek tek uyarılarda bulunuyor. Terim, özellikle yapılan top kayıplarında oyunu sık sık durdurarak uyarılarda bulunurken yaptığı konuşmalarda dikkat çektiği konu; oyuncularının sakin kalmaları ve pas oyununa ağırlık vermeleri.

28 Temmuz'da İstanbul'a dönecek sarı kırmızılı ekipte bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Jean Mikael Seri ve Okan Kocuk kadroya katılırken, orta saha ve forvet takviyesi için temaslar hızlandı. Diagne'nin gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, sarı kırmızılılar bu transferden zarar etmek istemiyor. Monaco'nun dünyaca ünlü golcüsü Falcao ile temas kurarak transferi için büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncunun yıllık maliyetinide göz önünde bulundurarak temkinli davranıyor. Kolombiyalı oyuncunun tecrübesi ile Şampiyonlar Ligi'nde de büyük katkı sağlayacağı düşünülürken sponsor desteği ile bu transferin bitirilmesi planlanıyor.

Öte yandan takımda kanat bölgesine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılırken gündemdeki isimler Deniz Türüç ve Emre Mor. Her iki oyuncu içinde bekleyişe geçen sarı kırmızılılar transferi lig başlamadan önce noktalamak niyetinde...