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Rusya: Ukrayna’nın tankerimize el koymasına kayıtsız kalmayacağız

Demirören Haber Ajansı
Rusya: Ukrayna’nın tankerimize el koymasına kayıtsız kalmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus bandıralı tankere el koyması konusunu incelediklerini ve buna tepkilerini göstereceklerini duyurdu.

Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’a konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya yönetiminin, gerekli adımları atmak için meseleyi incelemekte olduğunu ifade ederek, 'Rus vatandaşlarının rehin alınmasının söz konusu olması halinde, bu durumun uluslararası hukukun en ağır şekilde ihlali olarak değerlendirileceği ve bunun sonuçlarının fazla beklemeye gerek kalmadan gösterileceğini' ifade edildi.

Öte yandan, Rus İnterfaks Ajansının ulaştığı bilgilere göre, Ukrayna makamlarının 15 Rus denizciyi gözaltına aldıkları ve gözaltına alınanların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ne olmuştu?

Ukrayna makamları, Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki İzmail Limanı’nda, Rus bandıralı Nika Spirit gemisinin; 2018 Kasım ayında Karadeniz ile Azak Denizi arasındaki Kerç Boğazı’nın yanı başındaki Kerç-Yenikale Kanalı’nı geçişe kapatarak, üç Ukrayna sahil güvenlik gemisinin Rus savaş gemilerince el konmasına katkıda bulunan NEYMA gemisi olduğunu tespit ederek, bu gemiye el koydular.

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