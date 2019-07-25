HABER /  SPOR
ADV Modalife Türkiye'nin Düğün Paketçisi

Ringde 3 gün içinde ikinci ölüm

Anadolu Ajansı
Ringde 3 gün içinde ikinci ölüm

İki gün önce ölen Rus Dadashev'den sonra Arjantinli boksör Santillan da maç sırasında aldığı darbeler yüzünden yaşamını yitirdi.

Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan, Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile berabere kaldığı maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Boks dünyası, 28 yaşında hayata gözlerini yuman Rus Maxim Dadashev'den iki gün sonra 23 yaşındaki Arjantinli Hugo Alfredo Santillan'ın ölüm haberini aldı.

Santillan, 5 gün önce ülkesinin San Nicolas kentinde yapılan süper hafif sıklet müsabakasında Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile karşılaştı.

Berabere biten maçta aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen Santillan, ameliyata alındı ancak verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni Malatyaspor Avrupa macerasına beraberlikle başladı
Yeni Malatyaspor Avrupa macerasına beraberlikle başladı
Eskişehirspor’dan Necati Ateş’e 11 milyon liralık çalım
Eskişehirspor’dan Necati Ateş’e 11 milyon liralık çalım
Merkez Bankası'nın faiz kararı ekonomiyi nasıl etkileyecek? İş dünyasından ilk tepkiler
Merkez Bankası'nın faiz kararı ekonomiyi nasıl etkileyecek? İş dünyasından ilk tepkiler
Fatih Terim Onyekuru'nun yolunu dört gözle bekliyor
Fatih Terim Onyekuru'nun yolunu dört gözle bekliyor
Faiz indirimi sonrası konut kredisi faiz oranlarında son durum
Faiz indirimi sonrası konut kredisi faiz oranlarında son durum
Bakan Akar ile komutanlar Fırat'ın doğusuna olası harekatı görüştü
Bakan Akar ile komutanlar Fırat'ın doğusuna olası harekatı görüştü
ÖNCEKİ HABERLER
Sakaryalı tavuk üreticileri destek bekliyor
Sakaryalı tavuk üreticileri destek bekliyor
İspanya'da sol hükümet güvenoyu alamadı
İspanya'da sol hükümet güvenoyu alamadı
Bitlis'te PKK operasyonu: 9 gözaltı
Bitlis'te PKK operasyonu: 9 gözaltı
45 kişinin zehirlendiği dönerde bakteri tespit edildi
45 kişinin zehirlendiği dönerde bakteri tespit edildi
Rusya: Ukrayna’nın tankerimize el koymasına kayıtsız kalmayacağız
Rusya: Ukrayna’nın tankerimize el koymasına kayıtsız kalmayacağız
Kurbanbayramı tatili 2019 15-16 Ağustos tatil oldu mu?
Kurbanbayramı tatili 2019 15-16 Ağustos tatil oldu mu?
Yorumlar