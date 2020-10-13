Meral Akşener'in yüzünü güldüren anket sonuçları!

YouTube kanalında Meral Akşener’in başarısını değerlendiren Hadi Özışık “Türkiye’de bir ton sıkıntı var şu anda. Millet aç, bunu muhalefet iyi değerlendiremiyor. Tayyip Erdoğan bu yüzden hala rakipsiz. Meral Akşener’in oy oranına baktığımızda anketlerde oyları sürekli yukarı tırmanıyor” dedi.

Özışık, “Meral Akşener kilit isim olacak. İyi Parti yüzde 15’leri daha seçim atmosferi yokken ulaşmış durumda. 2023’e kadar ne yapacağını artık siz düşünün ve karar verin. AK Parti’nin kendine çeki düzen vermesi, halka eskisi gibi dokunması, halka karışmasıyla belki şartlar değişebilir” ifadelerini kullandı. Peki bu işin sırrı ne, Meral Akşener ne yaptı da partisinin oylarını arttırdı? Hadi Özışık bu olayı Perde Arkası'nda yorumladı.