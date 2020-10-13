Devlet Bahçeli'den kendisine erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı'nın seçim talebinin sipariş olduğunu söyleyen Bahçeli, "Ne oldu da birden seçim istedin?" diye sordu. Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

Erken seçim talebine ret

"Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil. Sakın ha tedbiri elden bırakma. Sandığın 2023 yılından kurulmasından yana MHP. Erken seçim tartışması boşuna emek israfıdır. Bizim görüşümüz açıktır. 28. dönem seçimlerin zamanında yapılmasından yanadır. MHP, genel seçimlerinin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. MHP sözünün eridir. 2023 seçimlerinde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Hatay'ı adeta cehenneme çeviren yangını terör örgütü PKK'nın çıkardığı iddialarını gündeme getiren Bahçeli, şunları söyledi:

"Teröristler Hatay’daki sözde kutsal ateşi selamlamışlar ve yangınların sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Ateşin böyle nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şudur: Bunlar iblisin çocukları, ifridin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları, dahası yaptıkları her türlü kötülük ve menfur eylemlerden dolayı hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır."

"Karabağ'da masada çözüm aramak cinayetlerin meşrulaşması demektir"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin aldatmaca olduğunu söyleyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Terörist devlet Ermenistan Dağlık Karabağ’dan çekilmeden, işgal ettiği toprakları hak sahibi Azerbaycan’a teslim etmeden silahları indirmek, ateşi dindirmek, masalarda çözüm aramak cinayetlerin, rezaletlerin ve zulmetin meşrulaşması demektir."

"Dağlık Karabağ sahada alınmamalı"

Ermenistan sevdalısı olarak nitelediği Fransa, ABD ve Rusya'nın arabulucu olarak öne çıktığını belirten Bahçeli, konuşmasında şunları söyledi:

"Kuzu canavara teslim edilmiştir. Moskova'da kurulan masada çözümsüzlük hali ortaya çıkmıştır. Dağlık Karabağ'daki 72 saatlik ateşkeste mutabakata varılmıştır. Bu bizim için tavizdir. Ateşkesi ihlal eden Ermenistan olmuştur. Katille pazarlık kurşun olarak fatura edilmiştir. Azerbaycan'ın ateşkes kararına uyulduğunu açıklaması Ermenistan'ı cesaretlendirmektedir. Dağlık Karabağ masada değil, sahada Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır."