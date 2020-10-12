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DÜNYA

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı köy: Süleymanlı

 Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan Cebrail kentine bağlı Süleymanlı köyüne ilişkin görüntüler paylaştı.

Anadolu Ajansı

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, bir operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00’dan geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ateşkes üzerinden henüz 24 saat geçmeden Ermenistan ordusu, dün ülkenin 2'nci büyük kenti olan Gence'deki sivillerin yerleşim birimine füze ile saldırması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi de yaralanmıştı.

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