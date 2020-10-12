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Burası Elazığ! Gölde bunu görenler gözlerine inanamadı

Dünyada birinci derecede koruma altında bulunan su samuru Elazığ'da Karakaya Baraj Gölü'nde görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategoride yer alan bir su samuru Elazığ'da görüntülendi. Keban ilçesine bağlı Topkıran köyünde sınırlarında Karakaya Baraj Gölü'nde balık çiftliğine ait bir platform üzerine çıkan su samuru bir süre gezindikten sonra tekrar suya atlayıp gözden kayboldu.

O anları çiftlikte bulunan Hüseyin Meydan cep telefonu ile görüntüledi.
Zaman zaman çevre illerde de görünen su samurlarının popülasyonunun artmaya başladığının değerlendirildiği öğrenildi.

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