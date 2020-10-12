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Cübbeli Ahmet Hoca: Atatürk'ün aleyhinde konuşmak caiz değildir

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki düşünceleriniz nedir?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyayı salladı. Cübbeli Hoca, "Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu, onun aleyhine konuşulmaz, konuşmak caiz değil" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca Habertürk'ün Gerçek Fikrin Ne programında Ersan Şen'in "Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti hakkındaki düşünceleriniz nedir?" sorusuna cevap verdi. Ersan Şen'in ısrarla Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti hakkındaki fikrini öğrenmek istemesi üzerine şunları söyledi:

Atatürk aleyhine konuşmak caiz değildir

"Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu, onun aleyhine konuşulmaz, konuşmak caiz değil. Asla onun aleyhine konuşulmaması gerekir. Cumhuriyet bizim devletimiz, son olarak kurulmuş devletimizdir."

Devlet mutlaka yaşamalı! Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı

"Bizim bu devlete vergi vermek görevimiz, askere gitmek görevimiz. Bu devlete bağlıyız. Biz bu devlet olmazsa, Suriye'den de, Irak'tan da, Yemen'den de, Somali'den de beter oluruz. Ne namaz kalır, ne abdest kalır, ne namus kalır, ne ırz kalır. Mutlaka devletin yaşaması lazımdır. Bunun için de kimsenin gözünün yaşına bakılmaması lazımdır." 

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