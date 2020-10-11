Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, Canan Kaftancıoğlu'na yüklendi: Hangi akıl bunu il başkanı tutar?

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. Bayrakçı, "Neyi kastettiğimi biliyorsunuz" diye başlayarak yüksek sesle eleştirilerini sıraladı.

Hakan Bayrakçı, CNN Türk ekranında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Bayrakçı yüksek sesle, Kaftancıoğlu'na yönelik, "Her 24 Nisan'da Ermeni soykırımı olduğunu ima eden il başkanı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 24 Nisan'da ne oldu? Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. 1915 desem bir şey hatırlar mısınız? Türkiye'nin ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanı bunu diyemez. Ermeni soykırımı yaptığımızı iddia eden bir tweet atamaz. Hangi akıl bu insanı il başkanı tutar partisinde. O CHP üyelerinin tamamına sorsunlar yüzde 80'i benim söylediğimi destekler" ifadelerini kullandı.

Bayrakçı, geçen hafta da sert ifadelerle yüklenmişti

Hakan Bayrakçı, geçen hafta da, "Canan Kaftancıoğlu'nu her sene 24 Nisan'da 'sözde Ermeni Soykırımı' yalanını ima ederek attığı mesajlara rağmen hala o koltukta oturuyor. CHP'nin doğrularını savunduğum gibi yanlışlarını da eleştiririm ben. İşte en büyük yanlış; CHP İstanbul İl Başkanı bu mesajları attığı halde hala bu makamda tutulmasına ne diyeceğiz?" şeklinde çok sert eleştirilerde bulundu.

Kaftancıoğlu ne demişti?

Kaftancıoğlu geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir paylaşımda, "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915" ifadelerini kullanmıştı.