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DÜNYA

Azerbaycan ordusu ateşkesi ihlal eden zırhlı araçları imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden Ermenistan’a ait zırhlı araçların imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın ateşkese rağmen Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail hattında saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Bakanlık ateşkesi ihlal eden Ermeni birliklere ait zırhlı araçların imha edilme görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında cephe hattında bugün yerel saatle 12.00’de ateşkes ilan edilmişti.

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