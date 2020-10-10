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Fatih'te balıkçı teknesi battı: 2 kişi öldü 11 kişi kurtarıldı

İstanbul Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 11 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. İ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada olayın bugün saat 04.30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı önlerinde yaşandığını duyuruldu.

Açıklamada, “Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi alabora olarak batmıştır. Olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Batan teknede bulunan 13 personelden 11’i kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, 2 personel ise hayatını kaybetmiştir. Konuya ilişkin adli ve idari işlem başlatılmıştır. Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı, kazazedelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

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