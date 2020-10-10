Hadi Özışık, Erdoğan'ın o fotoğrafını gösterdi stüdyo karıştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani'nin bir gazetede yer alan fotoğrafından yola çıkarak başlayan tartışmalar Habertürk'te değerlendirildi.

Eren Eğilmez'in moderatörlüğündeki programda CHP'li Berhan Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun, "Erdoğan para için eğildi" sözlerine destek verince tartışma çıktı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, gazetede yer alan ve CHP liderinin gündeme getirdiği fotoğrafı aynı karenin yer aldığı video görüntülerinin yalanladığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait bir başka fotoğrafı gösterdi.

Erdoğan'ın o fotoğrafı

Erdoğan'ın yerdeki bayrağı almak için eğildiği fotoğrafı gösteren Özışık, Erdoğan'ın Türkiye konusunda son üç yıldır Türkiye'nin menfaatleri için dünya liderlerine posta koyduğunu söyledi.

İşte Özışık'ın o sözleri:

"Arkeolojik kazı yaparak bir takım şeyleri küçümsemek, bir takım şeyleri aşağılamak... Yani eğer bir fotoğraf tartışırsak, bu partinin grup başkanvekillerinden birisi masum vatandaşların fotoğraflını alıp, basın toplantısında, 'İşte Türkiye'deki DEAŞ'lılar' diyerek bir fotoğraf gösterdi. Sonra da yalan olduğu anlaşıldı, çıktı özür dilemek zorunda kaldı.

Bakın ben bunu siyaseten söylemiyorum. Tayyip Erdoğan, benim vatandaşı olduğum Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır. Siyaseten ne konuşursanız konuşursunuz, tartışırsınız ama bu ülkeyi temsil eden bir liderin yurtdışında olduğu bir dönemde arkadan atıp tutup, hakaret etmek... Tekrar ediyorum, Türkiye'ye yakışmaz.

Bakın, Türk Bayrağı herkesin önünde bütün liderler kendi bayraklarına ayak basarken Erdoğan böyle eğiliyor. Berhan Bey, böyle eğiliyor. O bayrağı alır ve alnına koyup öper. Böyle eğiliyor görün bunu! İşte eğiliyor dediğiniz adam böyledir!"