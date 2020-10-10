Hercai 43. bölüm fragmanı
Hercai dizisi 43. yeni bölümüyle 16 Ekim 2020 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?
Hercai 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 16 Ekim 2020 Cuma akşamı ATV'de...
Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.