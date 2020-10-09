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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Gümüşdere mevkisinde iki otomobil ve bir çekicinin karıştığı kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Boğazına bariyer saplanan bir kişinin kafasının gövdesinden koptuğu feci kazada, 3 kişi de yaralandı.

İhlas Haber Ajansı

Kaza, dün saat 17.30 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Gümüşdere mevkisi Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolunda seyir halinde olan iki otomobil ve 1 çekici henüz bilinmeyen bir nedenle kazaya yaptı.

Çarpışma sonucu araçların birinden uçan vatandaş, bariyerlere çarptı. Boğaz kısmı bariyerlere çarpan şahsın başı gövdesinden koparak feci şekilde can verirken, bir kişi de aracın içerisinde hayatını kaybetti. 3 kişinin de yaralandığı kaza sonrası ihbar üzerine olay yerime çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Hayatını kaybeden iki kişi ise yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolunda trafik akışı bir süreliğine dururken, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından trafik akışı yeniden kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı. Kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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