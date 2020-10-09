İlham Aliyev: Öz toprağımızı kimseye vermeyeceğiz

Rus 1 Kanalına verdiği röportajda, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bizim başka ülkelerin toprağında gözümüz yok. Ama öz toprağımızı kimseye vermeyeceğiz" dedi.