BIST 1.166
DOLAR 7,86
EURO 9,29
ALTIN 487,60
DÜNYA

İlham Aliyev: Öz toprağımızı kimseye vermeyeceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus 1 Kanalına verdiği röportajda, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus 1 Kanalına verdiği röportajda, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bizim başka ülkelerin toprağında gözümüz yok. Ama öz toprağımızı kimseye vermeyeceğiz" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Uşak'ta kayıp olarak bildirilen çocuklar Kütahya'da bulundu
Erol Bulut'tan Garry Rodrigues açıklaması
Özel eğitim okullarında yüz yüze eğitimin detayları belli oldu
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç koronavirüse yakalandı
Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek için açıklama
ABD basınından Türkiye için bomba doğalgaz iddiası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yer Aksaray! Ağzında emzikli 2 yaşındaki torununun eline silah verip ateş ettirdi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza
MasterChef Türkiye'de korku dolu anlar! Sefa kanlar içinde kaldı
Bolu'da yakınlarının iki gündür haber alamadığı kişi evinde bulundu
Trump'ın kovduğu kampanya direktörü: Eşimin benimle seks yapmamasını kabullenemiyorum
HES kodu nasıl alınır SMS ile HES kodu alma paralı mı?
Hatay'da çıkan orman yangını kente sıçradı işte o korku dolu anlar
Abrurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye imalı çıkış: ''Bu işin öbür dünyası var''