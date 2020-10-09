Trump'ın kovduğu kampanya direktörü: Eşimin benimle seks yapmamasını kabullenemiyorum

Silahlı olduğu iddiasıyla güvenlik güçlerinin müdahale ettiği 44 yaşındaki erkeğin 8 yıldır evli olduğu eşi için "Benimle seks yapmamasını bir türlü kabullenemiyorum. Aylardır... Bunu kabullenemiyorum, ona sorup durdum" diyerek bir kadın polise şikayette bulunduğu görüldü.

Kelepçelenerek konulduğu polis arabasında ağlayan Parscale, bolca sinkaflı ifade kullandığı videoda, şu sözleri de söylüyor:

Karımdan ilgi istediğim için lanet olası bir terörist gibi icabıma bakıldı. Lanet olsun ki boşanacağım, buradan kurtulur kurtulmaz boşanma başvurusunda bulunacağım. Lanet bir deli olmadığımı göstermek için gereken neyse onu yapacağım.

Üstünde hiçbir yara yok, ona asla vurmadım, asla! Ona hiç dokunmadım bile, bütün bunların hepsi para için... Ne yaptığını çok iyi biliyor. Bütün zamanların en maharetli hamlesi, en s****r git, şah mat hamlesi! Lanet olsun ki inanılmaz!

Parscale daha sonra karısının ağzından konuştu:

Seni hastaneye kapatacağım ve kendini öldürüyormuşsun gibi göstereceğim. Bütün paranı alacağım ve sen dışarı çıkana kadar bununla ilgili hiçbir şey yapamayacaksın.

Görüntüler, Birleşik Krallık merkezli The Daily Mail'ın internet sitesinde özel haber olarak yayımlandı.

27 Eylül'de ABD'nin Fort Lauderdale kentinde 41 yaşındaki Candice Blount Parscale, yakınlardaki bir evi göstermeye gelen bir emlakçıya doğru koşarak yardım talebinde bulunmuştu.