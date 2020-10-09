BIST 1.158
DOLAR 7,91
EURO 9,33
ALTIN 487,28
DÜNYA

Trump'ın kovduğu kampanya direktörü: Eşimin benimle seks yapmamasını kabullenemiyorum

Bu yaz kötü geçen Tulsa mitinginin ardından Donald Trump'ın seçim kampanyasının başından alındıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu bildirilen Brad Parscale'ın polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Silahlı olduğu iddiasıyla güvenlik güçlerinin müdahale ettiği 44 yaşındaki erkeğin 8 yıldır evli olduğu eşi için "Benimle seks yapmamasını bir türlü kabullenemiyorum. Aylardır... Bunu kabullenemiyorum, ona sorup durdum" diyerek bir kadın polise şikayette bulunduğu görüldü. 

Kelepçelenerek konulduğu polis arabasında ağlayan Parscale, bolca sinkaflı ifade kullandığı videoda, şu sözleri de söylüyor:

Karımdan ilgi istediğim için lanet olası bir terörist gibi icabıma bakıldı. Lanet olsun ki boşanacağım, buradan kurtulur kurtulmaz boşanma başvurusunda bulunacağım. Lanet bir deli olmadığımı göstermek için gereken neyse onu yapacağım. 
Üstünde hiçbir yara yok, ona asla vurmadım, asla! Ona hiç dokunmadım bile, bütün bunların hepsi para için... Ne yaptığını çok iyi biliyor. Bütün zamanların en maharetli hamlesi, en s****r git, şah mat hamlesi! Lanet olsun ki inanılmaz!

Parscale daha sonra karısının ağzından konuştu:

Seni hastaneye kapatacağım ve kendini öldürüyormuşsun gibi göstereceğim. Bütün paranı alacağım ve sen dışarı çıkana kadar bununla ilgili hiçbir şey yapamayacaksın. 

Görüntüler, Birleşik Krallık merkezli The Daily Mail'ın internet sitesinde özel haber olarak yayımlandı.

27 Eylül'de ABD'nin Fort Lauderdale kentinde 41 yaşındaki Candice Blount Parscale, yakınlardaki bir evi göstermeye gelen bir emlakçıya doğru koşarak yardım talebinde bulunmuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Eşcinsel sevgilisiyle kiralık katil tutup, kocasını vurdurttu
MHP'li Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin 'Enis Berberoğlu' kararını sert sözlerle eleştirdi
Kars eski Belediye Başkanı Bilgen tutukluluğuna itiraz etti
Abdurrahman Dilipak 'Fahişe' ifadesinden sonra tepki gösterdi: Bu işin öbür dünyası var
Bursa İl Sağlık Müdürü Ömer Halim Kaşıkçı: Bir pozitif hastayı gelin başı yaptırırken bulduk
Sinop'ta muhtar parmak ısırttı yıllık 50 bin lira köylünün cebinde kaldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hatay'da çıkan orman yangını kente sıçradı işte o korku dolu anlar
Bursa'da 'yok böyle bir pak ediş' dedirten kamyon şöförü! Gözlerinize inanamayacaksınız
Abrurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye imalı çıkış: ''Bu işin öbür dünyası var''
Bursa'da yağmurda kayan kamyonun zorunlu park edişi nefes kesti o anlar kamerada
CNN muhabirinin Beyaz Saray rakunuyla imtihanı
Hangi sınıflar okula başlayacak kaç saat ders yapılacak?
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum
Anne Kart nerden alınır Anne Kart kaç yıl geçerli?