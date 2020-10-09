Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve Sergen Yalçın tepkisi: İkisi de gönderilmeli

Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında gündemi değerlendirirken Fatih Terim ve Sergen Yalçın için ağır sözler sarf etti.

Fatih Terim'in sahayı terk etmesini değerlendiren Uluç, ''Fatih Terim sahadan kaçtı. Maç bitmeden bir teknik direktörün maçı terk etmesinin adı dünyanın her yerinde kaçmaktır. O işi sahadaki oyunculardan biri yapsaydı, o futbolcuyu Galatasaray bir daha oynatır mıydı?" dedi.

''Sen paraları al, heriflere saldır''

İki hocanın da yönetimlere tavırlı olmasının doğru olmadığını belirten yorumcu, "Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta, Fatih Terim'in Galatasaray'da işi yok. Bu iki başkan yeteri derecede fiziksel ve moral güce sahip olsalar ikisi de gitmişti. Gitmesi de gerekirdi. Siz herhangi bir Avrupa kulübünün teknik direktörünün, başkanı bu kadar açık eleştirip göreve devam ettiğine şahit oldunuz mu? Bana sormadan transfer yapıyorlar diyen Sergen Yalçın, o zaman gidiyorum der. Yok ya, sen paraları al, heriflere saldır... Öyle yağma yok." ifadelerini kullandı.

''Kimse limitler ne oldu demiyor''

''Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bu sene kaybetmesi mucize olur.'' diyen Uluç, ''Transferin şampiyonu Fenerbahçe" deniyor ama kimse limitler ne oldu demiyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin durumunda olsaydı ve bu kadar transfer yapsaydı bu medya Galatasaray'ı transfer şampiyonu mu ilan ederdi, yoksa Nihat Özdemir'i istifa mı ettirirdi?. Fenerbahçe'yi medya şampiyon yapacak, hakemler şampiyon yapacak, limiti aşan transferler şampiyon yapacak. Üçü de usulsüz." dedi.