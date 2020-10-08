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İstanbul'da bir vatandaş Türk bayrağını branda olarak kullandı

Dolu yağışı alarmı yapılan İstanbul'da aracını korumak isteyen bir vatandaş, Türk bayrağı ile aracının üstünü kapattı. Olaya şahit olan başka bir vatandaşın tepki göstermesi sonucu bayrak kaldırıldı.

İSTANBUL dolu yağışlarına karşı uyarıldı. Vatandaşlar, şehrin her yerinde araçlarını korumaya yönelik önlemler alırken; bir vatandaşın yaptığı 'pes' dedirtti. Arabasını doludan korumak için Türk bayrağını branda olarak kullanmak isteyen şahsa çevredeki vatandaşlar sözlü müdahale etti.

Şahsa Türk bayrağını branda olarak kullanamayacağını söyleyen vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Branda olarak kullanmaya çalıştığı Türk bayrağını kaldırana kadar oradan gitmeyeceğini söyleyen vatandaş, "Türk bayrağını bu şekilde kullanamazsın. Ben izin vermiyorum kardeşim. Türk bayrağını arabanın üstüne örtemezsin" diye tepki gösterdi.

Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile Türk bayrağının aracın üzerinden kaldırıldığı görüldü.

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